Hamás responde a propuesta de alto al fuego de EU: pide fin de la guerra y retirada total de Gaza

Gaza Una mujer palestina desplazada internamente se encuentra entre los escombros de su refugio familiar destruido tras el ataque aéreo israelí en la escuela Al Jerjawi, en el barrio de Al Daraj, en la ciudad de Gaza. (EFE)

El grupo islamista Hamás anunció este sábado que ha entregado su respuesta oficial a la última propuesta de alto el fuego presentada por EU, en la que incluye enmiendas clave que apuntan a un cese permanente de las hostilidades en la Franja de Gaza y la retirada completa de las fuerzas israelíes del territorio palestino.

“La contraoferta presentada a los mediadores busca lograr un alto el fuego permanente, una retirada completa de la Franja de Gaza y garantizar el flujo de ayuda a nuestro pueblo y a nuestras familias”, declaró Hamás en un comunicado, en el que también se mostró dispuesto a liberar a 10 rehenes vivos y entregar los cuerpos de otros 18 fallecidos, tal como se contemplaba en la propuesta original.

Condiciones incompatibles

Las demandas de Hamás no son nuevas, pero sí refuerzan las líneas rojas del grupo frente a las expectativas de Israel. La insistencia en un fin definitivo de la guerra, así como en la retirada militar total de Gaza, es incompatible con la postura del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha reiterado que no cesará la ofensiva mientras Hamás no sea completamente desmantelado como fuerza militar y política.

En marzo, el mandatario anunció incluso que Israel planea mantener una presencia militar en partes del enclave.

La respuesta de Hamás llega después de una ronda de consultas internas con otras facciones palestinas, como la Yihad Islámica, con el objetivo de presentar una postura común ante el documento propuesto por Steve Witkoff, enviado especial del gobierno de Estados Unidos.

Acuerdo sin garantías firmes

Según medios israelíes que tuvieron acceso al borrador, la versión entregada por Washington no obliga a Israel a detener de forma definitiva su ofensiva ni a retirar sus tropas de la Franja. El texto contempla un alto el fuego temporal de 60 días, durante los cuales Hamás liberaría a diez rehenes vivos y entregaría los restos de 18 más en dos fases.

El documento también menciona, de forma ambigua, la necesidad de permitir la entrega inmediata de ayuda humanitaria en Gaza, aunque sin establecer mecanismos claros de implementación ni sanciones por incumplimiento.

La respuesta de Hamás añade así un nuevo obstáculo a unas negociaciones que ya estaban empantanadas desde marzo, cuando colapsó el último alto el fuego tras dos meses de vigencia.

El futuro del posible acuerdo dependerá de si las partes están dispuestas a ceder en sus exigencias máximas o si, por el contrario, el conflicto se prolongará sin una salida política a corto plazo.