“No mataría ni a una mosca”: ¿Quién es el asesino de la congresista de Minessota?

Fugitivo La policía ofrece una recompensa de 50 mil dólares por una pista que conduzca al asesino Vance Boelter

La Policía ha emprendido una cacería humana para arrestar (o en caso necesario abatir) a Vance Luther Boelter, de 57 años, quien emprendió la huída tras asesinar a tiros a una legisladora del estado de Minnesota y su marido y haber herido a otros dos (ambos políticos demócratas).

El hombre primero atacó al senador estatal John Hoffman y su mujer, que fueron heridos. El sospechoso se había hecho pasar por policía y viajaba en un vehículo con distintivos policiales, según indicó el jefe del Policía de Brooklyn Park, Mark Bruley.

Posteriormente, el sospechoso se dirigió a la casa de la líder demócrata de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Horman, a la que asesinó a tiros junto a su marido.

En ese momento, agentes policiales se enfrentaron a tiros con el sospechoso que consiguió huir y que todavía no ha sido detenido, pese al fuerte dispositivo policial.

“Asesinato político”

El gobernador de Minnesota, el excandidato a vicepresidente demócrata Tim Walz, tachó el crimen de “asesinato político”.

Precisamente, el gobernador Walz nombró en 2019 a Boelter en la Junta de Desarrollo Laboral, un grupo de empresarios que recomienda políticas al gobierno estatal. En una carta, Walz dijo que el puesto era en reconocimiento a la “integridad, juicio y capacidad” de Boelter.

Según fuentes de la investigación, el sospechoso transportaba una lista de objetivos, entre ellos el gobernador Walz, y hojas con las palabras “No Kings” (sin reyes), que es uno de los lemas de las protestas contra el presidente Donald Trump, llevadas a cabo el sábado en decenas de ciudades estadounidense, coincidiendo con el desfile militar que Donald Trump se regaló de cumpleaños.

Cristiano evangélico

Boelter es un cristiano evangélico declarado que viajó a África para compartir su fe y, en al menos un sermón, cuestionó abiertamente la moral estadounidense sobre la orientación sexual, según videos y publicaciones en redes sociales revisados por CNN.

En una charla en la República Democrática del Congo en 2023, criticó duramente los derechos de la comunidad LGBTQ.

“Hay personas, especialmente en Estados Unidos, que desconocen su sexo, desconocen su orientación sexual, están confundidas. El enemigo se ha metido demasiado en sus mentes y almas”, dijo en un sermón en una iglesia pentecostal en el este de la República Democrática del Congo.

La policía sigue investigando el motivo de los ataques. Los nombres en la lista, son en su mayoría de demócratas o personas vinculadas a la red de clínicas para abortar Planned Parenthood o al movimiento por el derecho al aborto, incluyendo a la representante Ilhan Omar y la senadora Tina Smith.

Quienes conocieron a Boelter por su labor en la iglesia dijeron estar sorprendidos de que se le vincule con la violencia del sábado.

El pastor McNay Nkashama, quien conocía a Boelter como voluntario que predicaba el cristianismo, afirmó que le cuesta reconciliar las acusaciones con la persona que conocía.

“De todas las personas que conozco, él no lastimaría ni a una mosca”, dijo Nkashama en una breve entrevista telefónica. “Simplemente no lo puedo creer”.

Mensajes perturbadores

Según informaron varios medios este domingo, Boelter envió mensajes de texto alarmantes a su compañero de cuarto antes de que ocurrieran los ataques, que sugieren una premeditación en sus acciones y revelan un estado mental perturbador antes de que los incidentes se desarrollaran.

En declaraciones a la prensa, David Carlson, compañero de cuarto y amigo de Boelter, comunicó que el sospechoso había enviado textos la madrugada del 14 de junio, en los cuales afirmaba: “Los quiero mucho, chicos. He tomado algunas decisiones, y ustedes no saben nada sobre esto, pero me iré por un tiempo. Puedo estar muerto pronto”.

Los mensajes no solo contenían despedidas, sino también instrucciones para evitar involucrar a sus amigos en sus acciones. Boelter escribió a Carlson: “No quiero decir nada más y comprometerlos de alguna manera, porque ustedes no saben nada sobre esto. Pero los quiero, y lamento todos los problemas que esto ha causado”. Carlson expresó a medios como Fox News que estos mensajes eran fuera de lo común para Boelter, quien parecía haber perdido interés en actividades cotidianas y mostraba signos de problemas financieros.