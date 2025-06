Naciones Unidas desmiente que Irán se propusiera crear arsenal nuclear

Rafael Grossi

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), conexo a la ONU, declaró que la dependencia no posee certeza alguna sobre los plazos aproximados para que Irán sea capaz de desarrollar un arma nuclear, de tal modo que establecer si se trata de cuestión de días o de años, es mera especulación.

Grossi manifestó que la OIEA ha reportado que Irán no posee un programa nuclear que involucre un esfuerzo sistemático para desarrollar un arma nuclear, no obstante, el funcionario señaló que “si hubo una actividad clandestina u oculta o fuera del alcance de nuestros inspectores, no podríamos saberlo”; “Esas cosas no las sabemos”, aclaró.

El también exembajador de Argentina en Austria, justificó estas declaraciones bajo el entendido de que existe “una suerte de competición de quién está en lo cierto o quién se equivoca en cuanto al tiempo que requeriría (Irán) para crear un arma nuclear” o sobre en qué etapa se encontraría de un supuesto programa nuclear. “De seguro no sería para mañana, tal vez tampoco una cuestión de años”; “Yo me atrevería a ser quizá más serio al respecto. No creo que fuera cuestión de años, pero estas son especulaciones”, concluyó.

Grossi expuso que Irán aún cuenta con capacidades de enriquecimiento de uranio pese a los ataques de Israel. El argentino detalló que los persas poseen instalaciones subterráneas que no han sufrido daños como consecuencia de los embates israelíes. Puntualizó que las Fuerzas de Defensa de Israel han conseguido mermar la capacidad de enriquecimiento iraní, pero no las eliminaron por completo.