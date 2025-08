Sudán denuncia presencia de mercenarios colombianos en su territorio

Sudán denuncia a mercenarios colombianos en su territorio

El Ministerio de Exteriores de Sudán acusó a los Emiratos Árabes Unidos de contratar, patrocinar y financiar a “cientos de miles de mercenarios de países vecinos y de fuera del continente africano” para que combatan en las filas de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el grupo paramilitar contrario a la cúpula que controla el gobierno sudanés. El gobierno de Sudán aseguró que posee “todos los documentos y pruebas” para demostrar de forma satisfactoria la participación de mercenarios de “Colombia y algunos países vecinos”, en el conflicto que desangra al país desde 2023 y enfrenta al ejército y a las FAR.

De acuerdo con las Naciones Unidas, el conflicto en Sudán ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados al tiempo que ha provocado “la peor crisis humanitaria del mundo”.

En el desarrollo del conflicto se han emitido diversas acusaciones que detallan la participación de elementos extranjeros, mismos que llegan al país y a las FAR apoyados, principalmente, por Abu Dabi. Huelga decir que los Emiratos ha rechazado las acusaciones aún y cuando el grueso de estas se halla conjurado por visores expertos de la ONU y de otras organizaciones internacionales.

La actual denuncia emitida por el gobierno castrense de Sudán describe un nuevo caso de alarma en torno al empleo de mercenarios extranjeros en contra de la integridad de su gestión. Sudán informó que las FAR han cedido el control a los mercenarios colombianos del campo de desplazados de Zamzam, uno de los campamentos más grandes de Sudán, ubicado en la localidad de Al Fasher, y último bastión del Ejército sudanés en todo Darfur.

El Sudan Tribune, diario de circulación nacional, citó a Mohamed Jamis Douda, vocero de Zamzam, quien relató que, después de que los paramilitares se hicieran con el control del campamento el 11 de abril, luego de tres días de ataques que obligaron a huir a casi medio millón de personas, el sitio ha sido ocupado “por mercenarios extranjeros” de los que se asevera, gran parte son “hispanohablantes”. Adicionalmente, el Ministerio de Exteriores afirmó contar con testigos que aseguran haber visto operar a “grupos armados hispanohablantes” en la zona y sentenció que la de Sudán “es una guerra de aniquilación contra civiles desarmados, seguida de una ocupación sistemática con la ayuda de mercenarios extranjeros”.

No obstante, de acuerdo con informes presentados por las Naciones Unidas, los casos de mercenarios extranjeros se replican en ambos bandos, la ONU reportó por primera vez sobre la presencia de combatientes colombianos a finales de 2024, en la región occidental de Darfur. Sin embargo, las Fuerzas Conjuntas, conformadas por una coalición de grupos armados aliados al ejército en Darfur, insistieron este lunes en que han avistado y se han enfrentado a más de 80 mercenarios colombianos en las filas de las FAR en El Fasher, capital de Darfur del Norte; “varios mercenarios colombianos involucrados en operaciones de drones y coordinación de artillería fueron asesinados”, informó la coalición luego de los enfrentamientos ocurridos durtante el último intento de las FAR por tomar la ciudad, sitiada desde mayo de 2024.

El domingo pasado, el ejército sudanés difundió videos, vía Telegram y redes sociales como X, que muestran a “mercenarios extranjeros, presuntamente colombianos”.

A decir de la vocería de Exteriores del gobierno militar de Sudán, los mercenarios son soldados retirados y exguerrilleros “curtidos en medio siglo de conflicto interno”. Estos mercenarios han protagonizado enfrentamientos en Ucrania, Haití y Afganistán y, ahora, también en Sudán gracias a la venia y al intervencionismo de los EAU, nación que igualmente les ha reclutado para luchar contra los rebeldes hutíes en Yemen y para custodiar oleoductos en el Golfo Pérsico.