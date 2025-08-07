“No se anexionará la Franja de Gaza”, asegura Netanyahu

El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró en conferencia de prensa improvisada con periodistas, que Israel no se anexionará la Franja de Gaza y que será un organismo gubernamental –del que no dio más detalles– el que asumirá temporalmente el control del enclave palestino.

Medios israelíes reportaron que, durante su encuentro con el embajador de India en Israel, J.P. Singh, Netanyahu reiteró que los objetivos centrales de la ofensiva en Gaza siguen siendo “la destrucción completa de Hamás y el retorno de todos los rehenes”.

Actualmente se estima que las milicias palestinas aún retienen a 50 cautivos, aunque sólo una veintena de ellos seguirían con vida, de acuerdo con cifras del gobierno israelí.

Netanyahu reunirá este jueves a las 18:00 horas (local) a su gabinete de seguridad, conformado por ministros clave de su Ejecutivo y parte de la cúpula militar, para debatir la posible ocupación total de la devastada Franja.

En días recientes, medios locales filtraron que el mandatario pretende expandir la ofensiva incluso en zonas donde se presume la presencia de rehenes, lo cual ha generado reticencias dentro del propio Ejército.

El canal 12 israelí informó que ya se preparan planes militares en los que se presume que en la primera fase, se ocuparía Ciudad de Gaza, desplazando a más de un millón de personas hacia Mawasi, en el sur del enclave, zona ya colapsada por otros desplazados. La segunda fase buscaría controlar los campamentos de refugiados del centro de Gaza, lugares en los que Israel estima que aún se encuentran rehenes vivos.

Ante estos reportes, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que una acción de este tipo podría tener “consecuencias catastróficas” para la población civil gazatí.