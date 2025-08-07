Ofensiva de Israel contra Hamas ha dejado en casi dos años más de 61 mil palestinos muertos

El Ministerio de Salud palestino informó este miércoles que 100 personas más murieron en Gaza en las últimas 24 horas por la ofensiva israelí que no da tregua, lo que elevó a 61,258 el total de fallecidos en la zona de Gaza desde que inició el conflicto el 7 de octubre de 2023.

Según el reporte, entre las víctimas más recientes hay dos cuerpos recuperados de los escombros, cuya muerte habría ocurrido en días anteriores. Además, 603 personas resultaron heridas en las últimas 24 horas, con lo que el número total de lesionados asciende a 152,045 desde que comenzó la ofensiva.

Entre los fallecidos del miércoles, 51 personas murieron mientras intentaban acceder a la ayuda humanitaria, ya sea en las inmediaciones de centros de distribución operados por la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) o cerca de rutas por donde transitan los camiones de alimentos, zonas donde se han registrado incidentes con fuego israelí, según el reporte palestino.

Desde el pasado 27 de mayo, cuando Israel implementó los puntos de distribución con apoyo de GHF, se reporta que 1,706 personas han muerto mientras buscaban alimento u otros bienes básicos, de acuerdo con cifras del mismo ministerio.

Durante la jornada de este miércoles, el servicio de emergencias de la Defensa Civil de Gaza acudió a 34 llamados de auxilio tras bombardeos.

Este conflicto comenzó luego del ataque perpetrado por Hamás en territorio israelí que dejó un saldo de 1,200 muertos y 251 personas secuestradas, según cifras oficiales de Israel. Desde entonces, el gobierno israelí ha mantenido una ofensiva militar constante en la Franja de Gaza.