Trump ordena elaborar un nuevo censo que excluya a los indocumentados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que ordenó a su administración implementar de manera urgente “un nuevo censo de alta precisión” que utilice datos obtenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 y que excluya a los inmigrantes indocumentados.

“He ordenado a nuestro Departamento de Comercio que comience de inmediato a trabajar en un nuevo CENSO de alta precisión, basado en datos y cifras actuales y, fundamentalmente, utilizando los resultados y la información obtenidos en las Elecciones Presidenciales de 2024”, publicó en su web Truth Social.

El último censo de población de EU se realizó en 2020 y el próximo se tiene previsto para 2030.

Según la Constitución del país, que estipula la frecuencia y procedimientos, estos se realizan cada 10 años y sus resultados son los únicos válidos para la asignación de los distritos electorales y la representación en el Congreso.

Este mismo tiene la facultad de ordenar censos adicionales o intermediarios a través de leyes ordinarias, aunque solo se utilizan con fines estadísticos y sus hallazgos no deben de ser usados para la redistribución de distritos.