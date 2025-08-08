EU abrirá en Texas su mayor centro de detención de migrantes dentro una base militar

base militar de Fort Bliss, Texas

El Gobierno de Estados Unidos se prepara para inaugurar en las próximas semanas el mayor centro de detención de migrantes del país, con capacidad inicial para albergar a mil personas, dentro de la base militar de Fort Bliss, en las afueras de El Paso, Texas.

Según informó el portal Border Report, el complejo estará compuesto por edificios de lona y comenzará a operar el 17 de agosto, como parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para intensificar las detenciones y deportaciones masivas.

Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron que existe un plan para ampliar las instalaciones y poder albergar hasta cinco mil detenidos. La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, señaló que el gobierno explora “todas las opciones disponibles” para aumentar la capacidad de detención, incluso en otras bases militares.

El Pentágono ya ha autorizado el uso de Camp Atterbury, en Indiana y de la base McGuire Dix-Lakehurst, en Nueva Jersey, además de mantener el envío de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba.

La apertura del nuevo centro se produce en un contexto de fuertes críticas por abusos y condiciones inhumanas en las instalaciones de detención de migrantes. Un informe reciente, publicado por la oficina del senador demócrata Jon Osoff, documenta más de 500 denuncias de abusos contra personas bajo custodia del DHS desde el inicio del actual gobierno, el pasado 20 de enero.

El reporte detalla 41 casos de abuso físico y sexual, 14 incidentes de maltrato a mujeres embarazadas y 18 a menores de edad, la mayoría registrados en centros de detención de Texas.