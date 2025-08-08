Fallece a los 97 años Jim Lovell, exastronauta de la misión Apolo 13

Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 Fallece a los 97 años el astronauta Jim Lovell, origen de "Houston, tenemos un problema" (NASA)

El exastronauta de la NASA Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 que sufrió un grave fallo en sus motores en el espacio, falleció a la edad de 97 años en Illinois, Estados Unidos, así lo informó este viernes la agencia espacial estadounidense.

“La NASA envía sus condolencias a la familia del Capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas. El carácter y la valentía inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y transformaron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo. Lamentamos su fallecimiento al tiempo que celebramos sus logros”, comentó la NASA.

Lovell viajó en cuatro veces al espacio, no obstante la más memorable fue en la misión Apolo 13, en 1970, donde tuvo que abortar el alunizaje debido a una explosión de un tanque de oxígeno días después el despegue.

“Ok, Houston, hemos tenido un problema aquí”; que más tarde acabaría popularizándose como “Houston, tenemos un problema”, esta fue la frase icónica después de Jim Lovell tras presenciar la falla de la aeronave.

La misión inspiró una película con el mismo nombre de la misión (Apolo 13, 1995), que narra la historia del incidente y como regresaron a salvo a la tierra.

“Como comandante de la misión Apolo 13, su serenidad y fortaleza bajo presión ayudó a la tripulación a regresar sana y salva a la Tierra y demostró la rapidez de pensamiento y la innovación que inspiraron las futuras misiones de la NASA”, finalizó la agencia estadounidense.