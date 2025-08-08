Mundo

Junto con la OMS, UNICEF y otras agencias, entrenan a personal sanitario para frenar los brotes y dar le fin en 2030

Nigeria refuerza la lucha contra el cólera con plan de capacitación

Por Adolfo López
Capacitación OMS Nigeria

El Gobierno de Nigeria en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas agencias internacionales, puso en marcha un plan de formación sanitaria para enfrentar el brote de cólera que afecta al país y que ya ha provocado más de un centenar de muertes.

Un total de 150 trabajadores de primera línea, provenientes de los 36 estados nigerianos y de la capital, recibieron capacitación en detección temprana, notificación y tratamiento de la enfermedad. Además, la OMS desplegó equipos de respuesta rápida en los estados de Zamfara, Adamawa y Níger, entregó siete kits de diagnóstico, insumos médicos para 200 pacientes y 10,000 sobres de sales de rehidratación oral para uso comunitario.

De acuerdo con datos oficiales, hasta el 28 de julio se habían confirmado 4,700 casos y 113 fallecimientos, principalmente en comunidades afectadas por inundaciones y desplazamientos. “No solo respondemos a los brotes, también construimos sistemas para prevenir el próximo”, destacó Jide Idris, director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Nigeria (NCDC).

La estrategia cuenta con el apoyo de UNICEF, WaterAid y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Según la OMS, la respuesta se enmarca en la Hoja de Ruta Mundial para Poner Fin al Cólera en 2030, que promueve inversiones en agua, saneamiento, higiene y atención primaria de salud, así como un compromiso político y financiero sostenido.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de África alertó que los casos de cólera en el continente mantienen una tendencia al alza y podrían superar las cifras de años anteriores: 205,029 casos en lo que va de 2025 frente a los 254,075 de 2024 y 224,900 de 2023.

