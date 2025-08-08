ONU exige a Israel frenar de inmediato operación para invadir Gaza

Aviación del ejército francés lanza desde el aire ayuda humanitaria sobre la zona norte de la Franja de Gaza Ayuda humanitaria lanzada desde el aire a Gaza (EFE)

Genocidio en Gaza — Con un llamado urgente, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, exigió este viernes al gobierno del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, frenar de inmediato la operación que lanzó para invadir y controlar la Franja de Gaza.

El funcionario de este organismo de Naciones Unidas estima que el objetivo militar israelí es invadir Gaza para exhibir esta acción como “conquista militar completa”, por lo que se denunció esta medida del gobierno hebreo es un acto que contradice el respeto humano, por lo que la Corte Internacional de Justicia también reclama a Israel poner fin a su política de ocupación.

Volker Turk pidió también la liberación inmediata de los rehenes israelíes en manos de los grupos fundamentalistas palestinos, así como los rehenes árabes en poder del gobierno israelí.

De acuerdo con la agencia Europa Press, Turk alertó que la ocupación de Gaza traerá un nuevo “desplazamiento forzado masivo”, toda vez que actualmente unos 800,000 palestinos, la mayoría expulsados de varias zonas del enclave se enfrentan a no encontrar un lugar fijo, a lo que se sumaríanb más “asesinatos, más sufrimiento insoportable, destrucción sin sentido y crímenes atroces”.

CONDENA

Por otra parte, el Gobierno de Francia condenó este viernes los planes de Israel para anexionarse Gaza, lo que consideró “una violación grave adicional del derecho internacional que conduce a un callejón sin salida” en la crisis. “Constituye un atentado a las aspiraciones legítimas de los palestinos de vivir en paz en un Estado viable, soberano y contiguo y una amenaza a la estabilidad regional”, indicó el Ministerio francés de Exteriores en un comunicado.

En la misma línea se proinunció el Estado iraní, que condenó enérgicamente el plan hebreo para tomar la ciudad de Gaza, por lo que denunció que esta acción constituye “una estrategia para completar el genocidio del pueblo palestino”. “El plan del régimen sionista (Israel) de ocupar militarmente la ciudad de Gaza y desplazar por la fuerza a sus residentes es una estrategia para completar el genocidio del pueblo palestino”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, en un comunicado.

