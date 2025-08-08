Trump anuncia que su reunión con Putin será el 15 de agosto en Alaska

La esperada reunión de Donald Trump y Vladímir Putin se llevará a cabo en Alaska el 15 de agosto (Archivo/EFE)

Trump-Putin — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes en su red Truth Social, que su “muy esperada reunión” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, se llevará a cabo el próximo 15 de agosto en Alaska, en el noroeste de Estados Unidos.

“La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

El republicano, quien no ha logrado poner fin al conflicto bélico entrte Rusia y Ucrania, pese a que lo ha prometido en varias ocasiones, ha hablado por teléfono con su homólogo ruso en los últimos meses en varias oportunidades, sin que se hubiera concretado una fecha para este encuentro desde que regresó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

