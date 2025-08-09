Avanzan incendios forestrales en California; cuatro heridos

El fuego sigue avanzando en el Parque Nacional de Los Padres en los condados de San Luis Obispo (Captura de video)

Incenbdio forestal en California — Un saldo de cuatro personas heridas y 44.423 hectáreas afectadas han dejado hasta ahora dos incendios forestales en California, en la costa oeste de Estados Unidos, mientras que autoridades del condado de Los Ángeles levantó las órdenes para desalojar la zona.

El incendio de Gifford, en el Parque Nacional de Los Padres en los condados de San Luis Obispo y Santa María, sumaba este sábado 42,250 hectáreas, con solo un 21 % del fuego controlado, lo que lo convierte en el mayor del año en California, según el sitio oficial de incendios del Gobierno.

Reportes refieren que el incendio Canyon se elevó a 2,173 hectáreas, con una contención del 21 %, actualizaron este sábado los Departamentos de Bomberos del Condado de Los Ángeles y del Condado de Ventura, que aún así levantaron las órdenes de evacuación obligatoria y las mantuvieron como advertencia.

El fuego de Canyon al parecer había provocado el desalojo de más de 4,300 lugareños, además de tres heridos en el condado de Los Ángeles y uno más en el de Ventura.

Los bomberos advirtieron de que el clima de este sábado “continuará caliente y seco”, con temperaturas mayores a los 32 grados centígrados.

“La vegetación históricamente seca contribuye al persistente potencia para un crecimiento rápido y un comportamiento significativo del fuego”, expusieron en su informe. Estos fuegos se registran tras la ola de incendios que tardó más de tres semanas en apagarse por completo en enero en el condado de Los Ángeles, lo que dejó al menos 29 muertos, 150,000 evacuados, más de 16,000 estructuras destruidas, y uno de los desastres naturales más costosos en la historia de Estados Unidos. (Información de agencias)

