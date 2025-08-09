Para evitar aranceles de EU, socios comerciales y empresas pactan millonarias inversiones

Fabricantes de autos prometen inversiones a EU para evitar represalías y aranceles más altos (mexicoindustry.com/)

Acuerdo de aranceles — El miedo a ser blanco de represalias arancelarias de Estados Unidos por desafiar las imposiciones de Donald Trump, sus principales socios comerciales y empresas han optado por alcanzar acuerdos menos agresivos y sortear así los gravámenes que están redefiniendo el orden mundial.

Empresas como Apple o Nvidia han prometido miles de millones de dólares en inversiones en Estados Unidos para evitar ser blanco de posibles represalias de la administración Trump.

Especialistas señalan que las inversiones comprometidas por parte de la Unión Europea (UE), Corea del Sur o Japón, socios comerciales de EU, superan los 2 billones de dólares, aunque el horizonte temporal es todavía difuso en cuanto a los plazos de los que disponen cada uno de esos socios.

La medida de pactar inversiones para evitar aranceles más agresivos alcanzó a las empresas, tanto estadounidenses como extranjeras, que buscan librarse de estos gravámenes.

Hace apenas diez días, EU y la Unión Europea firmaron un acuerdo que, más allá de imponer un arancel del 15 % a las exportaciones europeas, también prevé adquirir gas natural licuado y petróleo estadounidenses por 750.000 millones de euros para sustituir el petróleo ruso.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Europa también comprará chips por 46,600 millones de dólares para desarrollar las gigafactorías de inteligencia artificial (IA) en la UE, además de invertir “al menos 600,000 millones de dólares en diversos sectores de los Estados Unidos de aquí a 2029”.

Países con abances en Inteligencia Artificial también prometen invesiones (udax.edu.mx/)

Corea del Sur accedió a acometer inversiones por 350,000 millones de dólares en Estados Unidos y comprar gas natural licuado (GNL) por 100,000 millones de dólares, con tal de rebajar del 25 al 15 % los aranceles a sus exportaciones.

Japón, que también pagará el 15 % de aranceles para todas sus exportaciones a EU, creará un fondo de 550,000 millones de dólares para invertir en suelo estadounidense.

CHIPS

Por otra parte, fabricantes de chips, automovilísticas, empresas tecnológicas o farmacéuticas, compañías que pertenecen a sectores amenazados por los aranceles, han negociado con la Administración Trump para lograr exenciones que siempre han tenido una misma respuesta: invertir en EU.

Nvidia fue uno de los primeros en prometer una inversión, luiego de que en abril anunciara que fabricaría supercomputadoras de IA en EU por primera vez y produciría infraestructura en ese ámbito por valor de 500,000 millones de dólares durante los próximos cuatro años.

La industria farmacéutica también evitó entrar en represalias arancelarias de Trump (ceupe.com)

Asimismo, la taiwanesa y líder en la producción de chips TSMC, anunció una inversión de 100,000 millones de dólares en Estados Unidos para construir tres nuevas fábricas, dos instalaciones de empaquetado de chips avanzados y un centro de desarrollo.

PRODUCCIÓN

En la misma línea participará Apple, que primero prometió invertir 500,000 millones de dólares en cuatro años para ampliar su producción en el país, cifra a la que esta semana sumó otros 100,000 millones de dólares.

En tanto, General Motors explicó en junio pasado que trasladará de México a EU la fabricación de dos modelos y que en los próximos años invertirá 4,000 millones de dólares en tres plantas estadounidenses para incrementar su producción.

La filial Toyota Norteamérica anunció una inversión de 88 millones de dólares en su planta de Virginia para producir la próxima generación transmisores híbridos.

En el ramo farmacéutico, Johnson&Johnson destinará 55,000 millones de dólares en cuatro años y la suiza Roche invertirá 50,000 millones de dólares en cinco ejercicios, por los 20,000 millones de la francesa Sanofi o los 50,000 de AstraZeneca en ese mismo periodo. (Información de EFE)

La Crónica de Hoy/2025/aranceles