Parlamento venezolano rechaza recompensa de EU por entregar a Maduro

Parlamento de Venezuela (elfocoVzla)

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN) de mayoría oficialista, denunció que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el Gobierno de Estados Unidos para obtener información que lleve a la captura del presidente Nicolás Maduro es un intento de “alentar a grupos extremistas” a retomar la violencia en el país.

En un comunicado leído por su presidente, Jorge Rodríguez, el Parlamento acusó a Washington de recurrir a “viejas fórmulas de injerencia” y “amenazas inútiles” que buscan desestabilizar la paz y el desarrollo de la nación.

La oferta fue anunciada el pasado jueves por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, quien acusó a Maduro de colaborar con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el denominado Cártel de los Soles para traficar drogas y generar violencia en territorio estadounidense.

El documento parlamentario rechazó estas afirmaciones, calificándolas de “absurdas” e “ilegales”, y reafirmó el respaldo al mandatario, a quien definió como un “garante de la paz” y “líder firme del Estado de derecho”.

Jorge Rodríguez reafirmó el respaldo del parlamento a Nicolás Maduro frente a los ataques provenientes del gobierno estadounidense contra el presidente y el pueblo venezolano. pic.twitter.com/pp0sUqWmo4 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 9, 2025

Rodríguez aseguró que la “unidad cívico-militar-policial” garantizará la defensa de la independencia nacional y la construcción de un país “próspero, justo y equitativo”.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también criticó la medida, acusando a Bondi de actuar bajo órdenes del Partido Republicano y del expresidente Donald Trump.

Por su parte, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, calificó la recompensa como una “violación flagrante del derecho internacional” y una “intromisión grosera” en los asuntos internos de un Estado soberano.

Desde la oposición, el partido Primero Justicia sostuvo que “la justicia alcanza incluso a quienes se creyeron impunes”, refiriéndose a la medida anunciada por Washington.

La tensión entre Caracas y Washington se intensifica en medio de un escenario político ya marcado por sanciones económicas, acusaciones cruzadas y un prolongado estancamiento en el diálogo político.