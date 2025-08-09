Rusia dice que en menos de un día derribó más de 200 drones ucranianos

Personas observan drones y bombas aéreas rusas derribados durante una exhibición al aire libre en Chasiv Yar, en Donetsk, centro de Ucrania Daily life in Kyiv amid the ongoing Russian invasion (EFE)

Rusia — El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus defensas antiaéreas han derribado en 24 horas más de 200 drones ucranianos, que apuntaban a objetivos desde la región de Tatarstán a las costas de la anexionada península de Crimea.

La dependencia refiere que 97 drones fueron abatidos durante la noche; 44 entre las 8:00 horas y el mediodía; otros 27 hasta las 15:30 horeas y 35 hasta las 18:00 horas locales.Las baterías rusas también anularon nueve drones en la región de Moscú, alguno de los cuales se dirigía a la capital. Los drones de ala fija fueron derribados entre las 22:40 horas del viernes y las 18:00 horas locales de este sábado.

Por su parte, el Servicio de Seguridad de Ucrania aseguró que hizo blanco con drones kamikaze Shahed de diseño iraní en Tatarstán, contra un almacén que se encontraba a 1,300 kilómetros de su frontera. ALMACEN

El gobierno ucraniano apunta que el ataque provocó una explosión y un incendio en el edificio empleado como centro logístico, situado en la localidad de Kizil-Yul. El arsenal atacado se encuentra a unos 30 kilómetros de un importante centro de producción donde se ensamblan drones Shahed en Yelabuga, también en Tatarstán. El gobierno ucraniano había atacado el viernes territorio ruso con una treintena de drones de ala fija, según Defensa.

REUNIÓN EN ALASKA

El ataque masivo coincidió con el anuncio de que los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estadois Unidos, Donald Trump, se reunirán el próximo 15 de agosto en Alaska para buscar un arreglo al conflicto en Ucrania. Putin aceptó reunirse con Trump un día antes de que venciera el ultimátum de diez días que éste le impuso para que detuviera los combates, a lo que se ha negado hasta ahora.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantiene su demanda de un alto el fuego, rechazó un posible acuerdo a espaldas de Kiev y descartó concesiones territoriales al agresor ruso y exige estar presente en esa reunión.

La Crónica de Hoy/2025/Guerra Rusia-Ucrania