El plan de Israel para Gaza: ocupar la Franja hasta desarmar a Hamás y un “gobierno pacífico no israelí”

Naciones Unidas El representante permanente de Israel ante la ONU, Jonathan Miller, defiende la ocupación de Gaza en el Consejo de Seguridad, este domingo (OLGA FEDEROVA/EFE)

Israel presentó este domingo su plan para la Franja de Gaza, que incluye su control total hasta lograr la derrota y el desarme de Hamás, e instalar un gobierno palestino que no sea una amenaza para la existencia del Estado judío.

“Israel no tiene planes de ocupar permanentemente Gaza”, aseguró Jonathan Miller, subrepresentante permanente israelí ante la ONU, donde recibió el respaldo de Estados Unidos y las críticas de los otros cuatro miembros permanentes (Rusia, China, Francia y Reino Unido), que temen un agravamiento del sufrimiento de la población gazatí, confinada en campos de concentración.

El diplomático defendió el plan militar del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que el gabinete de Seguridad israelí avaló el viernes para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

¿Cuáles son los 5 puntos?

Miller reiteró que los nuevos “cinco principios” de este plan para concluir la ofensiva en Gaza son el desarme de Hamás, la liberación de todos los rehenes, la desmilitarización de Gaza, que Israel tenga control de seguridad sobre el enclave y la creación de una administración civil pacífica “no israelí” para la Franja.

“Esta es la única forma para garantizar un mejor futuro tanto para los israelíes como para los palestinos”, insistió.

La reunión extraordinaria de la ONU concluyó tras casi tres horas en las que, salvo por Estados Unidos, los participantes cuestionaron el plan de Israel por considerar que podría violar el derecho internacional y arriesgar aun más las vidas de los palestinos.

Mientras el encuentro ocurría, Netanyahu aseguraba en una conferencia de prensa en Jerusalén que Israel lanzará “muy pronto” su ofensiva contra la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave, que considera los dos últimos bastiones de Hamás en la Franja.

El gobernante israelí detalló que la condición previa a lanzar la ofensiva es crear unas “zonas de seguridad”, cuya ubicación no detalló, a las que desplazarán a la población y en las que Netanyahu aseguró que habrá “comida, agua y atención médica”. Los organismos humanitarios internacionales alertan, no obstante, que el plan real es el hacinamiento de la población en campos de concentración en condiciones infrahumanas, dada la actitud del gobierno israelí, dominado por los ultranacionalistas, de dejar morir de hambre a los palestinos.