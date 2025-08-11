Australia reconocerá el estado palestino en la ONU, generando críticas de Israel

El Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció este lunes que su país reconocerá al Estado de Palestina durante la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre.

Esta decisión, adoptada por el Gabinete en Camberra, se suma a la postura de naciones como Francia y Reino Unido, que han expresado un respaldo similar.

Albanese destacó que la solución de dos Estados es la “mejor esperanza para romper el ciclo de violencia en Oriente Medio y poner fin al conflicto y al sufrimiento en Gaza”. Criticó además al Gobierno israelí por sus planes de ocupar la ciudad de Gaza y por negar ayuda humanitaria esencial, como alimentos y agua, a la población civil.

La ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, subrayó que el reconocimiento de Palestina en septiembre será un paso para avanzar hacia la paz, tras un prolongado conflicto marcado por pérdidas humanas y destrucción. Albanese también reveló haber dialogado con líderes como Emmanuel Macron y Keir Starmer, quienes han manifestado posiciones similares.

En contraste, el presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó esta decisión como un “grave y peligroso error” y una “recompensa al terrorismo”. Durante la inauguración del nuevo Museo del Knéset en Jerusalén, Herzog manifestó que el reconocimiento no ayudará a la paz ni a la liberación de rehenes y reafirmó el compromiso de Israel en la lucha contra el terrorismo y en la búsqueda de la paz con sus vecinos palestinos.

Además de Australia, Nueva Zelanda anunció que está evaluando un posible reconocimiento del Estado de Palestina, alineándose con una tendencia creciente en algunos países occidentales.

Por su parte, Australia ha expresado preocupación por la polarización interna provocada por el conflicto en Gaza y ha tomado medidas para combatir el antisemitismo y la islamofobia en su territorio.