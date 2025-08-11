Se invertirán hasta 500 mdd en el nuevo aeropuerto internacional de Etiopía

Aeropuerto Internacional Bole, Etiopia (Ethiopi Anairlines)

El Banco Africano de Desarrollo (BAfD) anunció que destinará hasta 500 millones de dólares, sujetos a aprobación de su Consejo, para financiar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Bishoftu, ubicado en las afueras de Adís Abeba, Etiopía.

El proyecto, con un costo total estimado de 10.000 millones de dólares, contempla obtener hasta 8.000 millones mediante financiamiento por deuda.

El ministro de Finanzas etíope, Ahmed Shide, y el presidente del BAfD, Akinwumi Adesina, participarán en la firma del acuerdo que designa al Banco como organizador principal, coordinador global y corredor de libros para movilizar recursos para esta obra de gran envergadura.

La primera fase está prevista para iniciar a finales de 2025. Una vez finalizada, la terminal tendrá una capacidad inicial de 60 millones de pasajeros anuales, con proyección de ampliarse a 110 millones, convirtiéndose en el principal centro de Ethiopian Airlines, aerolínea que opera en 145 destinos internacionales.

Este nuevo aeropuerto complementará al actual Aeropuerto Internacional de Bole, que se enfocará en vuelos domésticos, y se proyecta como uno de los mayores centros de aviación de África para tráfico internacional, regional y de carga.

El BAfD destacó que el proyecto se alinea con la Agenda 2063 de la Unión Africana y el Mercado Único Africano de Transporte Aéreo, fortaleciendo la integración y conectividad del continente.