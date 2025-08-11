Tras dos meses de lucha, muere Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial en Colombia

Fallece Miguel Uribe Turbay Tras luchar por su vida despues de sufrir un atentado

Este 11 de agosto se reportó el que fue catalogado como un “triste desenlace” en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde el senador colombiano Miguel Uribe Turbay luchó por su vida durante más de dos meses tras sufrir un atentado en el que recibió seis impactos de bala el pasado 7 de junio en la capital del país.

El fallecimiento ocurrió la madrugada de este lunes, a las 01:56 horas locales (06:56 GMT). “A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace”, señaló el parte médico del legislador, cuyo grave estado de salud mantuvo en vilo a Colombia durante 64 días.

En una breve declaración a la prensa, el director médico del nosocomio, Adolfo Llinás Volpe, expresó las condolencias de la institución a la familia Uribe Turbay “en estos momentos de profundo dolor”. Acompañado por el director general, Henry Gallardo, y el médico Omar Salamanca, destacó que el equipo de salud trabajó incansablemente desde su ingreso gravemente herido.

Comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá Respecto al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

Uribe Turbay, de 39 años y miembro del partido Centro Democrático, fue atacado mientras realizaba un mitin político rumbo a las elecciones presidenciales de 2026. Desde entonces fue sometido a múltiples cirugías. El pasado fin de semana, su estado empeoró debido a una hemorragia en el sistema nervioso central que obligó a nuevas intervenciones.

La noticia de su muerte generó reacciones en el ámbito político y social, con mensajes de pesar y condena a la violencia política. El Gobierno de Perú envió sus condolencias y reafirmó su rechazo a todo acto que atente contra la democracia. Panamá, por su parte, se sumó “al clamor por la paz, la unidad y la justicia” en Colombia y la región.

Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer… pic.twitter.com/hrul7WLTC6 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 11, 2025

Nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978–1982) e hijo de la periodista Diana Turbay —asesinada en 1991 tras un secuestro perpetrado por el cartel de Medellín—, Miguel Uribe deja un legado político interrumpido por la violencia.

Por el atentado hay seis detenidos, incluido un adolescente de 15 años arrestado en flagrancia con la pistola utilizada.