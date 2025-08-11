Trump asegura que la violencia en Washington es peor que en México y Colombia

Trump, Casa Blanca (WILL OLIVER / POOL/EFE)

Washington D.C. vive una situación de violencia que, según el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, supera en proporción a la registrada en capitales consideradas entre las más peligrosas del mundo.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que la tasa de homicidios en la ciudad —27,54 por cada 100 mil habitantes en 2024— es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México, Bagdad y otras capitales como Islamabad, Lima, Ottawa, París o La Habana.

Basándose en datos oficiales, Trump afirmó que Washington prácticamente duplica los índices de Bogotá y aventaja a otras urbes, incluso a las de países en conflicto. Ante este panorama, anunció que pondrá a la policía local bajo control federal y activará a la Guardia Nacional.

El presidente también señaló problemas similares en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, aunque no mencionó que urbes de estados gobernados por republicanos, como Memphis, Nueva Orleans o St. Louis, registraron tasas de homicidios más altas el año pasado.

Si bien los crímenes violentos en Washington han caído 26 % y los homicidios 12 % en lo que va del año, el número sigue siendo elevado en comparación con otras capitales, considerando que la ciudad tiene apenas 700 mil habitantes.