Trump extiende por 90 días más los aranceles para China

DONALD TRUMP CONFIRMA QUE COMPETIRÁ PARA LLEGAR A LA CASA BLANCA (JUSTIN LANE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para prorrogar por 90 días la suspensión temporal de aranceles sobre productos chinos, una medida que busca mantener la estabilidad en la compleja relación comercial entre las dos mayores economías del mundo.

La decisión fue dada a conocer por la cadena CNBC de enterarse que la nueva prórroga llegara horas antes de que expirara el antiguo acuerdo , en medio de negociaciones continuas que han tenido lugar en varias ciudades como Ginebra, Londres y Estocolmo.

Esta prórroga era ampliamente esperada tras la última ronda de conversaciones celebrada en Estocolmo a finales de julio y se da luego de que en mayo ambas naciones acordaran reducir sus aranceles, Washington los bajó al 30 % y Pekín al 10 %, tras meses de tensiones que llevaron a impuestos que alcanzaron hasta un 145 % por parte de EU y un 125 % por parte de China.

La razón de la nueva prórroga, según algunos analista, se da luego de que el presidente de EU pidiera a China que cuatriplicara sus comprar de soja con protutores estadounidenses.

Paralelamente, Trump sigue con imponer restricciones para la exportación a China de chips de inteligencia artificial más avanzados, como el modelo Blackwell desarrollado por Nvidia Aunque Nvidia, todo esto tras su primera reunión en Ginebra con su homólogo, Xi Jinping.

El país asiático defendió su derecho a mantener sus relaciones comerciales con otras naciones como “normales” rechazando la presión del presidente Estadounidense.

(Con información de EFE)