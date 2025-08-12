Alrededor de 600 bomberos y 11 aeronaves enfrentan incendio en Trancoso, Portugal

Incendio en Troncoso (@SVElClarin/X)

Alrededor de 600 bomberos, apoyados por 201 unidades terrestres y 11 aéreas, luchan contra un incendio en la zona de Trancoso, municipio ubicado en el distrito de Guarda, Portugal.

En conferencia de prensa, el comandante de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre el cuál se mostró optimista y puntualizó que “la situación es relativamente tranquila, bastante estable” en lo que se refiere a estos tres incendios.

“En total, todavía se mantienen en resolución, conclusión y vigilancia 45 incidentes que requieren la intervención de 905 operativos, 292 vehículos y cinco medios aéreos”, indicó Silvestre.

Durante la lucha contra las llamas, 12 bomberos fueron atendidos y 43 fueron evacuados a unidades hospitalarias. Respecto a civiles, 17 personas también fueron evacuadas a centros médicos.

“Afortunadamente, estamos hablando de casos de agotamiento, cansancio físico, algunas cosas como humo y, por lo tanto, lavado de ojos, entre otros. Son situaciones mínimas”, informó.

El Gobierno portugués prolongó hasta el viernes el estado de alerta decretado por las altas temperaturas que se viven en el país desde la semana pasada y por el alto riesgo de incendios forestales.

Por esto, siguen vigentes las medidas preventivas que han aplicado desde la semana pasada, como la prohibición del acceso a las zonas forestales, las quemas agrícolas, los trabajos en zonas forestales utilizando cualquier tipo de maquinaria como desbrozadoras o trituradoras, así como los fuegos artificiales y artefactos pirotécnicos.