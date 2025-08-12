Detienen en Milán a cuatro menores por atropellar a una mujer con coche robado

Accidente de Auto

La Policía de Milán, Italia, detuvo a cuatro menores, dos de 11 años, uno de 12 y otro de 13, por su presunta implicación en el atropello y la muerte de una mujer de 71 años en el barrio milanés de Gratosoglio. Según la investigación preliminar, el grupo robó un coche estacionado y, mientras circulaba a gran velocidad, arrolló a la víctima, identificada como Cecilia De Astis, que caminaba por la acera.

Las cámaras de vigilancia registraron la secuencia: el vehículo tomó una curva a gran velocidad, derrapó, se subió a la acera junto a una parada de autobús, embistió a la mujer y chocó contra una señal de tráfico. Después, los menores huyeron, abandonando el coche, que había sido denunciado como robado por unos turistas franceses.

Los agentes localizaron a los sospechosos en un campamento donde residen con sus familias. Se cree que el conductor era el niño de 13 años.

La Fiscalía de Milán, a cargo de Enrico Pavone, abrió una investigación por homicidio agravado por omisión de auxilio, aunque la legislación italiana establece que los menores de 14 años son inimputables.

Los hijos de la víctima habían solicitado públicamente que los responsables se entregaran y asumieran las consecuencias.

(Con información de EFE)