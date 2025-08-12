Mundo

Las altas presiones atmosféricas mantienen temperaturas extremas en gran parte del continente, activan alertas rojas por valores que superan los 40 grados

Europa afronta una histórica ola de calor en Francia, Italia y España

Por Adolfo López

Una intensas ola de calor provocada por un sistema de altas presiones estacionado sobre Europa mantiene atrapado provocando incendios forestales en algunos países como Portugal y Grecia; y disparando las temperaturas en países como Francia, Italia y España, donde se han activado alertas rojas por valores que superan los 40 grados.

En Francia, la segunda ola de calor del verano ha llevado a 14 de sus departamentos a la máxima alerta, con registros de hasta 42 grados. Aunque el fenómeno se concentraba inicialmente en el suroeste y el valle del Ródano, se ha extendido a París y al norte del país.

Ciudades como Burdeos, Angulema o Sauternes alcanzaron ayer récords históricos de temperatura. El servicio meteorológico Météo France prevé que el calor persista hasta, al menos, el 19 o 20 de agosto.

Italia afronta su pico más intenso este martes y miércoles, con once ciudades en alerta roja,entre ellas Roma, Milán y Florencia, con temperaturas que rondan los 38 a 40 grados, con máximas superiores a 40 en regiones como Lacio y Toscana. Incluso el Valle de Aosta, de clima alpino, registra condiciones anómalas.

El Ministerio de Sanidad italiano prevé un alivio progresivo a partir del 17 de agosto en el norte, aunque el centro y sur del país podrían mantener el calor extremo hasta el día 22.

En España, las 17 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas, con avisos rojos en Andalucía y País Vasco. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas de 36 a 40 grados en el interior, con picos de hasta 44 en el valle del Guadalquivir.

La segunda ola de calor del verano, iniciada el 3 de agosto, podría prolongarse hasta el 18, con un descenso paulatino a partir de esa fecha, aunque las temperaturas seguirán por encima de lo habitual para la época.

(Con información de EFE)

