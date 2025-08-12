Europa afronta una histórica ola de calor en Francia, Italia y España

Una intensas ola de calor provocada por un sistema de altas presiones estacionado sobre Europa mantiene atrapado provocando incendios forestales en algunos países como Portugal y Grecia; y disparando las temperaturas en países como Francia, Italia y España, donde se han activado alertas rojas por valores que superan los 40 grados.

En Francia, la segunda ola de calor del verano ha llevado a 14 de sus departamentos a la máxima alerta, con registros de hasta 42 grados. Aunque el fenómeno se concentraba inicialmente en el suroeste y el valle del Ródano, se ha extendido a París y al norte del país.

Ciudades como Burdeos, Angulema o Sauternes alcanzaron ayer récords históricos de temperatura. El servicio meteorológico Météo France prevé que el calor persista hasta, al menos, el 19 o 20 de agosto.

Italia afronta su pico más intenso este martes y miércoles, con once ciudades en alerta roja,entre ellas Roma, Milán y Florencia, con temperaturas que rondan los 38 a 40 grados, con máximas superiores a 40 en regiones como Lacio y Toscana. Incluso el Valle de Aosta, de clima alpino, registra condiciones anómalas.

El Ministerio de Sanidad italiano prevé un alivio progresivo a partir del 17 de agosto en el norte, aunque el centro y sur del país podrían mantener el calor extremo hasta el día 22.

En España, las 17 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas, con avisos rojos en Andalucía y País Vasco. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas de 36 a 40 grados en el interior, con picos de hasta 44 en el valle del Guadalquivir.

La segunda ola de calor del verano, iniciada el 3 de agosto, podría prolongarse hasta el 18, con un descenso paulatino a partir de esa fecha, aunque las temperaturas seguirán por encima de lo habitual para la época.

