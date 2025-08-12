Soldado tailandés herido por mina terrestre puede reavivar tensión con Camboya

Ejército Tailandés

Un soldado tailandés resultó herido este martes tras la explosión de una mina terrestre cerca del templo Ta Muen Thom, en la frontera con Camboya, informó el Ejército de Tailandia.

El hecho ocurre en un área reclamada por ambos países, ubicada entre la provincia tailandesa de Surin y la camboyana de Oddar Meanchey, en medio de una frágil tregua establecida a finales de julio.

El incidente se registró a las 9:10 hora local, mientras el militar realizaba una patrulla junto a otros siete efectivos. El herido, que sufrió graves lesiones en el tobillo izquierdo, se encuentra fuera de peligro.

El portavoz del Ejército tailandés, general Winthai Suvari, señaló que su país “puede ejercer el derecho a la legítima defensa” si la situación lo exige, y denunció que la detonación es una “clara violación del alto el fuego” por parte de Camboya.

El pasado sábado, tres soldados tailandeses resultaron heridos por una explosión similar en otra zona en disputa, a unos 150 kilómetros del lugar del incidente de hoy.

Estos hechos se suman a dos episodios registrados en julio que deterioraron las relaciones bilaterales y derivaron en un enfrentamiento armado de cinco días, con al menos 44 muertos.

Por su parte, el Gobierno camboyano ha negado haber colocado nuevas minas, argumentando que los artefactos provienen de la guerra civil que vivió el país hace décadas. Pese a las acusaciones cruzadas, el alto el fuego firmado el 28 de julio sigue vigente y cuenta con observadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para verificar su cumplimiento.