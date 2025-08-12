“Tienes que poner fin a esta guerra”, anticipa Trump lo que dirá a Putin

Muñecas rusas tradicionales de madera Matryoshka que representan al presidente ruso Vladimir Putin (i) y al presidente de EU, Donald Trump (EFE)

Reunión en Alaska — A tres días para el esperado encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ruso Vladímir Putin, en Alaska, para abordar la crisis bélica con Ucrania, el republicano anunció que en esta reunión “le voy a decir: ‘tienes que poner fin a esta guerra’”.

Desde la Casa Blanca, el republicano dijo a periodistas que Zelensky no estará en esta cumbre, pero prometió que llamaría a Kiev y a los líderes europeos si sale bien esta reuni{on con Putin.

“La próxima reunión será con Zelensky y Putin, o con Zelensky, Putin y yo”, dijo Trump. “Quiero organizar una reunión entre ambos líderes”.

El anuncio de la semana pasada de que Putin aceptaría una cumbre en suelo estadounidense fue una sorpresa para los observadores de política exterior, algunos de los cuales habían sugerido Hungría, Suiza, Turquía o Emiratos Árabes Unidos como posibles escenarios.

Trump reafirmó que cualquier acuerdo de paz para poner fin a la invasión de Moscú que lleva 41 meses, incluiría cambios en las líneas territoriales a las que Ucrania ha rechazado.

“Habrá algunos intercambios, habrá algunos cambios de tierras”, dijo, y agregó: “vamos a intentar recuperar parte de ese territorio para Ucrania”, indicó.

La Crónica de Hoy/2025/Reunión Trump-Putin