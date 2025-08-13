Autoridades francesas sospechan que megaincendio de la semana pasada fue provocado

El incendio más grande registrado en Francia desde 1949

El incendio ocurrido la semana pasada en Francia, que ocasiono la quema de más de 16,000 hectáreas en el macizo de Corbiéres, el cuál es registrado en el mayor del país desde 1949 y que causo la muerte de una persona, “pudo haber sido provocado”, según sospechas de las autoridades.

El fiscal de Montpellier quien esta a cargo de la investigación explicó este miércoles en un comunicado que “lo expertos estiman, a la vista de las condiciones de inicio del fuego, que podría tener una cauda criminal resultado de un acto voluntario”.

Asimismo, el representante del Ministerio Público indicó que estas primeras conclusiones ahora “necesitan ser confirmadas con investigaciones complementarias”.

Por su parte, expertos determinaron que el lugar donde se inició el fuego en la tarde del 5 de agosto, al borde de la carretera D212, entre las localidades de Ribaute y Lagrasse es un indicio que el incio del origen de las llamas es de origen humano.

A pocas horas de iniciar el incendio, este devoró miles de hectáreas de bosque y cultivos en el macizo de Corbiéres, a unos 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Narbona.

A pesar de estar controlado casí en su totalidad, este se considera como el mayor incendio el en país en más de 75 años.

Lamentablemente, una mujer de 65 años murio después de negarse a evacuar su casa y dos personas más resultaron heridadas de gravedad. (Con información de EFE)