España intercepta buque con 3 toneladas de cocaína cerca de Canarias

Buque Sky White, España (hacienda.gob.es)

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria española interceptaron en aguas internacionales, al oeste de las islas Canarias, el buque tipo remolcador Sky White, que transportaba tres toneladas de cocaína. En la operación fueron detenidos cinco tripulantes, cuatro ciudadanos de Bangladesh y uno de Venezuela.

La droga, distribuida en 80 fardos ocultos dentro de la embarcación, fue hallada durante el abordaje. El buque presentaba graves deficiencias de seguridad, lo que representaba un riesgo para la propia tripulación, según informó la Guardia Civil.

La investigación, que se inició en el verano de 2024, identificó al Sky White como un medio utilizado para el tráfico internacional de estupefacientes a gran escala.

La operación fue posible gracias a la cooperación internacional entre autoridades de España, Francia, Marruecos, Reino Unido, Estados Unidos y Portugal, coordinadas por el CITCO y el MAOC-N.

El buque operaba desde el puerto de Dajla, en el Sahara Occidental, realizando viajes transatlánticos para transportar cocaína con destino a Europa. En ocasiones, servía como embarcación nodriza, transfiriendo la droga a barcos más pequeños en zonas próximas a Canarias o la Península Ibérica.