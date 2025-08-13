Francia rescata a 111 migrantes que intentaban cruzar el canal de la Mancha

Bote de migrantes |Imagen de archivo | (ResqShip)

Las autoridades marítimas francesas rescataron a 111 migrantes que intentaban llegar de forma clandestina a las costas de Inglaterra a través del canal de la Mancha.

La Prefectura Marítima de la Mancha y del Mar del Norte detalló que las operaciones se realizaron en distintos puntos y se suman a las más de 4,500 personas asistidas desde comienzos de año.

La primera intervención ocurrió al anochecer en la playa de Malo les Bains, donde una embarcación sobrecargada y con una avería en el motor fue localizada. En un primer momento, 52 personas fueron trasladadas al puerto de Calais, mientras que otros 39 migrantes, que inicialmente intentaron continuar su viaje, solicitaron ayuda más tarde y también fueron conducidos a puerto.

Por la mañana, se llevaron a cabo rescates en Veules les Roses, donde tres personas que habían caído al agua fueron desembarcadas en la playa de Hardelot, y otra más fue atendida en Boulogne sur Mer.

Ese mismo día, frente a la costa de Saint Cécile, se realizaron dos operaciones adicionales que permitieron salvar a 16 personas.

Según la Prefectura, en lo que va de 2025 se han registrado 16 muertes durante operaciones de rescate en el mar, cifra que no contempla fallecimientos en playas o zonas portuarias.

La ONG Utopia 56, que asiste a migrantes en situación irregular, eleva la cifra a 28 víctimas, incluyendo a una persona que murió la noche del lunes al martes en la playa de Dunkerque.

Las travesías por el canal de la Mancha han aumentado significativamente en los últimos años. En 2025, más de 25,000 migrantes han logrado llegar al Reino Unido por esta vía, lo que representa un incremento del 49 % respecto al mismo periodo del año pasado.