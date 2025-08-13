Sudán del Sur niega negociaciones con Israel para acoger a palestinos de Gaza

Sudán del Sur

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur desmintió este miércoles las versiones publicadas por medios estadounidenses sobre supuestas conversaciones con Israel para reubicar en su territorio a palestinos procedentes de la Franja de Gaza.

En un comunicado oficial, la Cancillería sursudanesa aseguró que dichas informaciones “carecen de fundamento” y “no representan la postura ni la política oficial” del país africano.

El Gobierno instó a los medios de comunicación a verificar cualquier dato a través de canales oficiales antes de su publicación.

La prensa estadounidense, citando fuentes anónimas, informó recientemente que Israel evaluaba junto a Sudán del Sur la posibilidad de reasentar población gazatí en el país africano, como parte de un plan para desplazar a civiles fuera del enclave, devastado por la guerra, iniciativas similares, que han incluido a Egipto y Jordania como posibles destinos, han generado condenas internacionales y rechazo entre los propios palestinos, que las consideran expulsiones forzadas.

La desmentida coincidió con la visita oficial a Sudán del Sur de la viceministra israelí de Asuntos Exteriores, Sharren Haskel, la primera de un alto cargo israelí al país. Durante su estancia, Haskel se reunió con el presidente Salva Kiir y otros miembros del Ejecutivo.

En los últimos meses, Sudán del Sur ha buscado estrechar vínculos con Israel con el objetivo de mejorar su relación con Estados Unidos y lograr el levantamiento de sanciones contra dirigentes locales.