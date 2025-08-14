Acelera el retorno de refugiados sirios desde Turquía a Siria: 140.000 en dos meses

El regreso de refugiados sirios desde Turquía a Siria ha experimentado un notable aumento en los últimos dos meses, con 140.000 retornos, lo que eleva a más de 411.000 el total desde la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre pasado, informó este jueves la agencia turca Anadolu.

Según datos del Ministerio del Interior citados por la agencia, en los primeros seis meses del año el flujo se mantenía estable en un promedio de 1.500 personas al día, cifra que se incrementó a 2.300 diarios desde junio, reflejando una aceleración del proceso de retorno.

Aún permanecen 2,55 millones de sirios refugiados en Turquía, un descenso significativo frente a los aproximadamente 3,5 millones registrados entre 2017 y 2022, periodo en el que ya había comenzado un flujo gradual de regreso. Estambul alberga cerca de medio millón, mientras que otras cinco provincias del sur del país Gaziantep, Sanliurfa, Adana, Hatay y Mersin concentran alrededor de un millón más. Sin embargo, muchos sirios se han trasladado de forma irregular a Estambul en busca de empleo, aunque figuren registrados en otras provincias.

Para regresar a Siria, los interesados deben completar un formulario y acudir a un centro de retorno, desde donde se les ofrece un viaje gratuito hacia uno de los siete puntos de cruce fronterizos en Hatay, Gaziantep, Kilis y Sanliurfa. El retorno es definitivo: al cruzar, deben entregar su carné de “protección temporal” y no pueden volver a Turquía sin solicitar un visado.

El tema de los refugiados ha generado debate político en Turquía. Partidos menores de derecha han criticado al Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan por la presencia de millones de extranjeros, incluidos sirios, iraquíes y afganos, muchos de los cuales trabajan de manera irregular.

La reducción gradual del número de refugiados sirios mediante retornos voluntarios ha sido una de las promesas más reiteradas de Erdogan, y la aceleración reciente parece alinearse con esta política, aunque sigue siendo un tema sensible tanto para la población local como para los propios refugiados.