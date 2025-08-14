EU envía tropas por aire y mar en el Caribe para frenar a los cárteles de la droga

Navíos de EU van a la caza de narcos en aguas el Caribe (Archivo)

Guerra al narco — La cacería de narcotraficantes latinoamericanos por parte de Estados Unidos no da tregua, luego de que se conociera que el Departamento de Defensa recibió instrucciones para enviar fuerzas aéreas y navales al sur del mar Caribe para frenar esta amenaza.

Fuentes cercanas al Pentágono y conocedoras del tema que pidieron el anonimato, informaron que la operación contra los grupos terroristas como los Cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana en México, y el Tren de Aragua en Venezuela, tiene como objetivo frenar las operaciones de los grupos criminales y el éxodo de migrantes sin papeles para asegurar la frontera sur de Estados Unidos, señala información de la agencia Reuters.

De acuerdo con la información, el Ejército estadounidense ya incrementó su vigilancia aérea contra los cárteles mexicanos para recoger información y determinar la mejor forma de frenar sus actividades.

Desde enero pasado, el presidente Donald Trump ofreció al Gobierno de México enviar soldados estadounidenses a territorio mexicano para ayudar en el combate a grupos criminales, propuesta que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado.

Las fuentes señalaron que el Pentágono ya ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe, lo que será más que notorio por la presencia de las tropas estadounidenses en la zona.

