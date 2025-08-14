Francia destina ocho millones de euros en ayudas de urgencia para agricultores afectados por megaincendio

El Gobierno de Francia anunció un dispositivo de ayudas inmediatas por ocho millones de euros para apoyar a los agricultores afectados por el megaincendio que devastó el macizo de Corbières, en el sur del país. El sinistro arrasó con 16.00 hectáreas, incluidas 2.000 de cultuvo y varias explotaciones agrícolas, convirtiéndose en el mayor incendio registrado en Francia desde 1949.

La ministra de Agricultura, Annie Genevard, presentó las medidas durante una visita a la localidad de Saint Laurent de la Cabrerisse, en el corazón de la zona afectada. “Este dispositivo es expresión de la solidariadad nacional con un territorio profundamente golpeado”, afirmó

El fondo de urgencias busca indemnizar a los productores por la pérdida de cosechas, el daño a terrenos agrícolas, así como la destrucción de edificios, al macenes y maquinaria.

“Nuestro compromiso es garantizar que los agricultores reciban apoyo inmediato para reconstruir sus medios de vida y reactivar la actividad productiva cuanto antes”, subrayó Genevard.

El incendio, que se inició el pasado 5 de agosto al borde de una carretera entre Ribaute y Lagrasse, ha dejado una mujer fallecida —quien se negó a evacuar su vivienda— y doce personas heridas, dos de ellas de gravedad. Las llamas también destruyeron 36 viviendas, una veintena de almacenes agrícolas y decenas de vehículos, además de dañar significativamente plantaciones de viñedos, recurso clave para la economía local.

La Fiscalía de Montpellier abrió una investigación tras determinar que el fuego fue de origen humano y no descarta que haya sido provocado. Los peritos analizan diversos indicios para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias que originaron la catástrofe.

Además del apoyo económico, el Ministerio de Agricultura desplegará equipos técnicos para evaluar la viabilidad de rehabilitar los suelos dañados y prevenir riesgos de erosión. El Gobierno francés también prevé coordinar esfuerzos con la Unión Europea para acceder a fondos solidarios comunitarios y reforzar las políticas de prevención de incendios forestales.