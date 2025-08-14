Macron pide acuerdo sobre el plástico debido a la urgencia ambiental actual

Plásticos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron criticó el texto presentado en Ginebra sobre las negociaciones del tratado internacional para frenar la contaminación de plásticos y pidió a todos los países “estar a la altura” de la urgencia sanitario y medioambiental.

En una publicación de X, reiteró la posición que ya había expresado en la víspera de Ginebra la ministra de Transición Ecológica de Francia, Agnès Pannier-Runacher, que lo consideró “inaceptable”.

“¿Qué esperamos para actuar? El tratado mundial contra la contaminación plástica es nuestra oportunidad para cambiar las cosas. Pero la falta de ambición del texto presentado ayer en las Naciones Unidas es inaceptable”, indicó.

Por esto, llamó a “todos los Estados presentes en Ginebra”, en la última jornada prevista de negociaciones, a implementar un texto que esté “a la altura de la urgencia medioambiental y sanitaria”.

Asimismo, expuso que cada año se producen alrededor de 430 millones de toneladas de plásticos que contaminan y que cada 15 minutos unas 15 toneladas son tiradas al mar. "Cada día nuestra salud está un poco más amenazada", condenó.

No obstante, agradeció a los negociadores franceses que “trabajan sin descanso” para lograr un texto mejor.

Además de Francia, muchos países han informado su rechazo al texto presentado este miércoles por el presidente del órgano negociador, el embajador ecuatoriano Luis Vayas por no estar a la altura de las expectativas al haberse retirado elementos que molestaban a un grupo de países petroleros y a su industria petroquímica. (Con información de EFE)