Prisión abandonada en Florida será nuevo centro de detención de migrantes

El Gobierno de Florida quiere ocupar prisiones para alberghar a migrantes sin papeles (Google Earth)

Florida — “Estamos autorizando y pronto abriremos un nuevo centro de procesamiento y deportación de inmigración ilegal aquí en el norte de Florida. Lo llamaremos Depósito de deportación”, aseguró este jueves el gobernador Ron DeSantis, al referirse a una prisión estatal actualmente abandonada en el norte del estado.

Desde el Instituto Correccional del condado de Baker, el Gobernador hizo referencia a la cárcel abandonada y ubicada a 70 kilómetros al oeste de la ciudad de Jacksonville y con capacidad para recibir a más de 1,300 migrantes y que estará lista para recibir a los reclusos “pronto”, apuntó el mandatario. “Estará operativo pronto; no tardará una eternidad, pero tampoco nos apresuramos a hacerlo hoy mismo”, aseguró.

Este será el segundo nuevo centro de detención específico para migrantes en Florida después de ‘Alligator Alcatraz’, en el sur del estado, y que fue inaugurado a principios de julio con el presidente Donald Trump como testigo.

“Hemos llegado a ese punto en el que estoy seguro de que necesitamos capacidad adicional”, indicó DeSantis sin precisar, no obstante, si el primer centro había alcanzado su capacidad máxima.

Aunque inicialmente habían planeado que el nuevo centro estuviera ubicado en la Base Blanding de la Guardia Nacional, el gobernador dijo que la prisión abandonada cumplía mejor con las expectativas de las autoridades.

Florida es uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, y es el único estado que ha exige a las agencias locales de Policía que cooperen con el Servició de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) para detener a migrantes sin papeles. (Información de agencias)

