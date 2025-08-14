Trump abre la puerta a que líderes europeos participen en futura cumbre con Putin y Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donal Trump, indicó que este jueves algunos líderes europeos podrían sumarse a una futura cumbre con los presidentes de Rusia, Vladímir Putin y Ucrania, Volodímir Zelenski, tras su encuentro programado con el mandatario ruso en Alaska.

“(Después de la reunión de Alaska) nos reuniremos con el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo, y quizás traigamos a algunos líderes europeos, o quizás no. No lo sé”, declaró Trump ante la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Hasta ahora, el presidente republicano había señalado que llamaría a Zelenski y a los líderes europeos para informarles sobre los resultados de su cara a cara con Putin en Anchorage, pero no había considerado su participación directa en un eventual encuentro conjunto para poner fin a la guerra en Ucrania.

El miércoles, Trump mantuvo una reunión telemática con Zelenski, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y otros líderes europeos como el alemán Friedrich Merz y el francés Emmanuel Macron, para escuchar sus posturas sobre el conflicto.

El mandatario estadounidense aseguró que su encuentro con Putin será “una buena reunión”, aunque subrayó que el posterior encuentro con Zelenski será “más importante” para avanzar hacia la paz. En una entrevista con Fox News, precisó que el encuentro entre Putin y Zelenski solo se produciría si su reunión en Alaska transcurre de manera satisfactoria, aunque confió en que Putin busca alcanzar un acuerdo, estimando solo un 25 por ciento de posibilidades de que no sea así.

Trump y Putin se reunirá en una base militar en Anchorage, después de meses de tensiones, en los que el republicano expreso su frustración por la negativada del Kremlin a detener los bombardeos en Ucrania y amemazó con nuevas sanciones. Cabe recordar que la última cumbre entre ambos líderes fue en junio de 2019, en Osaka, Japón, mientras que Putin no se encontraba con un presidente estadounidense desde junio 2021, cuandos se reunió con Joe Biden en Ginebra, Suiza.