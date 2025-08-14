Trump buscará que Putin acepte un alto el fuego incondicional en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé presionar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para que acepte un alto el fuego incondicional en Ucrania durante la cumbre que ambos mantendrán este viernes en Anchorage, Alaska. Según medios estadounidenses, el mandatario ve este compromiso como un primer paso hacia negociaciones de paz más amplias.

Fuentes citadas por el New York Post señalaron que asesores de la Casa Blanca consideran que lograr este acuerdo previo sería un “éxito significativo” que facilitaría conversaciones con participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y de líderes europeos. En una reunión previa con Zelenski y representantes de la UE, Trump habría dejado claro que su prioridad será obtener un cese inmediato de hostilidades.

El senador demócrata Richard Blumenthal afirmó que, si Trump logra un alto el fuego con garantías de seguridad y participación europea, podría consolidar un logro histórico: “Este es un momento que puede definir su legado”.

Trump advirtió a Putin sobre “muy serias consecuencias” si Rusia no acepta detener los combates, aunque dijo que su objetivo inicial es “escuchar al ruso” y abrir espacio para futuras negociaciones.

No obstante, las condiciones de Moscú podrían complicar cualquier avance. Según el New York Post, Putin exigiría que Washington y Kiev reconozcan a Donetsk y Lugansk como territorio ruso y que se congelen las líneas del frente actuales, lo que abarcaría zonas aún fuera del control ruso.

El Kremlin, por su parte, agradeció los “esfuerzos sinceros” de Trump y expresó disposición para discutir también un posible acuerdo sobre control de armas estratégicas nucleares. La cumbre en Alaska se perfila como un momento clave para medir la viabilidad de una tregua que ponga fin a más de dos años de guerra.