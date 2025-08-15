158 migrantes parten de EU para regresar a Venezuela

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la cartera de Estado informó que el avión en que viajaba este grupo de migrantes con dirección al país sudamericano sirvió de transporte para 118 hombres, 22 mujeres, 11 niños y 7 niñas, los cuales “decidieron volver a la tierra que los vio nacer”.

Con base en cifras oficiales, suman más de 10 mil venezolanos los que han retornado a su nación desde principios de este año; esto se da en el contexto de un acuerdo de deportación suscrito entre Estados Unidos y Venezuela, los cuales dejaron de entablar relaciones diplomáticas desde 2019.

De acuerdo al régimen de Nicolás Maduro, esta serie de desplazamientos se da como parte del programa “Misión Vuelta a la Patria”, el cual tiene como fin que los migrantes regresen voluntariamente a su país, sin dejar de lado igual el recibimiento de los connacionales que son deportados de Estados Unidos.

El traslado de migrantes que se dio este viernes está aunado a aquél de los 183 venezolanos que viajaron el miércoles también desde EU de vuelta a su país, habiendo hecho escala en Honduras, quienes fueron recibidos ese día por las autoridades locales.