Avioneta se estrella en Medellín dejando al menos dos heridos

Avioneta accidentada en Medellín (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín)

Un accidente ocurrido alrededor de las 15:30 horas locales de este 15 de agosto en la Comuna 11 de Medellín dejó como saldo al menos dos personas heridas.

Bomberos de la ciudad atendieron la emergencia en la calle 47 D con carrera 70, en un parque cercano al barrio Estadio. En conjunto con organismos de socorro y autoridades, trasladaron a los lesionados a centros asistenciales. Los heridos viajaban en la aeronave con matrícula HJ428. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de la ciudad informó en su cuenta de X que no se registró incendio tras el incidente.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, aseguró que los tripulantes “han sido trasladados a centros asistenciales” y detalló que la aeronave provenía del municipio caribeño de Tolú, en el departamento de Sucre (norte).

Un reporte inicial indicó que el piloto, un hombre de aproximadamente 50 años, se encontraba consciente pero con traumatismo craneal, por lo que fue trasladado a la clínica Las Américas. Su acompañante, una mujer de 55 años, también estaba consciente y presentaba traumatismos en el rostro, fue llevada a la clínica CES.

De acuerdo con AirPlan, la aeronave —modelo Ibis GS-700 Magic, que actualmente prestaba servicio a vuelos privados— había reportado previamente fallas mecánicas, motivo por el cual “no alcanzó a llegar al aeropuerto”. Sin embargo, las causas exactas del siniestro aún se desconocen.