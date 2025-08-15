Concluye cumbre sin alto al fuego en Ucrania y con Putin reivindicado por Trump

La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, celebrada este viernes en Anchorage, Alaska, concluyó con un duro epitafio: “No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”, sentenció Trump.

Tras tres horas de reunión a puerta cerrada en la base militar Elmendorf-Richardson, ambos mandatarios emergieron de la cumbre bilateral sin acuerdo sobre la paz en Ucrania.

No obstante, durante la posterior rueda de prensa, el presidente estadunidense describió el cara a cara como “extremadamente productivo” y adujo que “muchos puntos se acordaron”. Trump también aseveró que “algunos pocos se quedaron sin resolver. Algunos no son significativos; uno es probablemente el más importante, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo”.

Adicionalmente, la escuadra trumpista, conformada por Marco Rubio, Secretario de Estado; y el enviado especial Steve Witkoff, señaló que el mandatario se comunicaría con Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania, al tiempo que establecería comunicación con los líderes de la OTAN para informar sobre lo sucedido.

Allende la escasez de acuerdos y la ausencia de un alto al fuego en el conflicto entre rusos y ucranianos, Donald Trump advirtió que Estados Unidos impondrá sanciones “económicamente severas” en caso de no lograr avances sustanciales en futuras negociaciones. De igual manera, detalló que existe la posibilidad de celebrar una segunda cumbre que incluiría al presidente ucraniano, esto con el objetivo último de alcanzar un epílogo definitivo para la guerra.

Trump agradeció a Putin y le expresó su intención de reunirse nuevamente, a propósito de lo cual el líder ruso sugirió que esto debería suceder en Moscú. Vladimir Putin se retiró en compañía del canciller ruso, Serguéi Lavrov, y de su asesor, Yuri Ushakov, sin más declaraciones y sin responder preguntas a la prensa.

El encuentro entre de esta jornada es el primero que mantienen ambos mandatarios desde 2019, cuando la cumbre del G-20 les convocó en la ciudad japonesa de Osaka, y representa la primera ocasión en que Putin y Trump se reúnen, vis a vis, desde que comenzara la guerra en Ucrania en 2022. Por otro lado, Vladímir Putin no pisaba suelo estadunidense desde 2015, año en el que asistió al debate anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

La cumbre de Alaska, cuyo eslogan versó “Buscando la paz”, se ubica, más allá de los escuetos resultados, como uno de los hechos políticos más relevantes en el contexto del conflicto ruso-ucraniano.