Detienen en Portugal a fugitivo brasileño acusado de grabar abusos infantiles

Detenido Criminal in handcuffs (rawpixel.com/rawpixel.com)

La Policía Judicial (PJ) de Portugal detuvo en el área metropolitana de Coimbra a un ciudadano brasileño de 35 años, reclamado por las autoridades de su país por presuntos delitos de abuso sexual de menores y tenencia de pornografía infantil.

Según informó la PJ este viernes, la captura se realizó en cumplimiento de una orden internacional de detención emitida por Brasil para su extradición. El sospechoso, que llegó a Portugal en 2022, es investigado por delitos cometidos en territorio brasileño en 2019.

En Portugal también estaba bajo acusación por situaciones similares. Antes de su arresto, agentes registraron su vivienda y decomisaron equipos informáticos que contenían material “compatible con abuso y explotación sexual de menores”. Las autoridades sostienen que el detenido habría grabado los abusos y difundido el contenido en plataformas dedicadas a la pornografía infantil.

La investigación se inició en junio tras recibir información del National Center for Missing and Exploited Children y de Homeland Security Investigations, de Estados Unidos, en coordinación con la Policía Federal Brasileña.

El detenido permanece en prisión preventiva a la espera de su proceso de extradición.