En siete meses y medio 1.2 millones de indocumentados dejaron la fuerza laboral de EU

Debido a la cacería de migrantes ordenada por Donadl Trump, los campos del vecino país se están quedando sin mano de obra (Captura de video)

Cacería de indocumentados — Alrededor de 1.2 millones de trabajadores inmigrantes han desaparecido de la fuerza laboral estadounidense desde enero de 2025 a la fecha debido a la cacería de migrantes sin papeles, destaca un análisis publicado el jueves donde destaca los daños económicos causados por la política migratoria del presidente Donald Trump, destaca un análisis realizado por Economic Insights and Research Consulting.

El reporte titulado “Señales de advertencia sobre los daños económicos causados por las deportaciones”, encontró que el mayor impacto en el empleo lo tuvo el sector agrícola, donde los trabajos se desplomaron un 6,5% entre marzo y julio de 2025, revirtiendo dos años de crecimiento.

Economic Insights and Research Consulting, que cita información del Buró de Estadísticas Laborales de EU, destaca que de los 2 millones 371,000 empleos agrícolas que había en marzo de 2025, cayó a 2 millones 216,000 en julio de este año, una disminución de 155,000 puestos de trabajo en solo cuatro meses.

IMPACTO

El reporte asegura que las redadas migratorias dirigidas contra los campesinos y trabajadores de granjas han impactado en los precios de las verduras frescas que han subido a una tasa anual superior al 8 % y los de la carne a un 7 % anual.

En el sector de la construcción también se han visto afectaciones, donde los permisos de construcción cayeron un 17 % en el noreste y disminuyeron en las regiones con mayor dependencia de los inmigrantes, lo que agravó la crisis de vivienda para las familias trabajadoras.

El empleo en la construcción disminuyó en los 10 estados con mayor concentración de inmigrantes, incluido Texas, Florida y California, asegura el informe.

La industria del ocio y el turismo creció tan solo un 0.2 % en los estados con alta inmigración, otra cifra preocupante para los dueños de restaurantes y hoteles.

“La ofensiva de deportaciones masivas de Trump perturba nuestra economía y eleva los precios de los alimentos y la vivienda para todos los estadounidenses: el resultado inevitable que los economistas han advertido desde hace tiempo”, dijo Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, en conferencia de prensa.

La activista agregó que el público debe entender que esto “no es solo una mala política migratoria, sino un sabotaje económico” que perjudica a las familias trabajadoras y a comunidades enteras.

Por su parte, Chris Gibbs, presidente de Rural Voice USA y Rural Voices Network, dijo que el declive en el sector agrícola es una oportunidad real para que los dueños de granjas y agricultores pidan a la Casa Blanca la aprobación de una reforma migratoria. (Información de EFE)

La Crónica de Hoy/2025/cacería de migrantes