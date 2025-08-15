“Europa no me dice que hacer, pero van a estar involucrados en la paz de Ucrania” asegura Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró este viernes que los líderes europeos no le van a decir que hacer, pero van a estar involucrados en las negociaciones sobre una tregua entre Ucrania y Rusia, esto previo a la cumbre de Alaska.

“Europa no me dice qué hacer, pero obviamente participará en el proceso, al igual que Zelenski”, indicó Trump a los periodistas a bordo del Air Force One de camino a la base aérea de Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, donde se encontrará con Putin.

Asimismo, expuso que su objetivo principal es que ambos países lleguen a un armisticio que permita avanzar hacia la paz.

“Deseo ver un alto el fuego rápidamente. No sé si será hoy, pero me gustaría que fuera hoy. Todos dicen que no puede ser hoy, pero solo digo que quiero que se detenga la matanza. Estoy en esto para detener la matanza”, expresó.

Por esto, Trump ha insistido reiteradas veces que él no va negociar en el nombre de Ucrania, “estoy aquí para hacer que se sienten en la mesa”.

El mandatario republicano se reunió el pasado miércoles con líderes europeos quienes le comentaron su posición en común ante Putin.

Líderes como el alemán, Friedrich Merz, junto al que se encontraba Zelenski, también participaron en el diálogo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

A palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, Donald Trump garantizó que solo Zelenski será el encargado de negociar las eventuales cesiones territoriales de su país a Rusia para alcanzar la paz.

El reúblicano ha dejado abierta la puerta a que después de la cumbre de este viernes se celebre una segunda en la que también participe el presidente ucraniano y agregó que informará a sus aliados europeos sobre el diálogo con Putin este viernes. (Con información de EFE)