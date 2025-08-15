Fracasa tratado en Ginebra para abordar la contaminación del plástico

La contaminación ambiental con plástico sin avance (EFE)

Tratado de plástico — “Lamento profundamente que, a pesar de los sinceros esfuerzos realizados (para un tratado sobre contaminación de plástico), las conversaciones para alcanzar un instrumento internacional jurídicamente vinculante hayan concluido sin alcanzar un consenso”, expresó el secretario general de la ONU, António Guterres.

El titular de Naciones Unidas también dijo acoger “con satisfacción” la determinación de los Estados miembros de seguir trabajando para combatir la contaminación por plásticos.

En este contexto, celebró el compromiso de estar “unidos en un propósito común” para lograr el tratado “que el mundo necesita” con el fin de hacer frente a esta problemática, que afecta tanto a las personas como al medio ambiente.

Luego de 10 días de negociación en Ginebra, Suiza, los países que debatían sobre este tratado han reconocido que no era posible llegar a un texto de consenso, un resultado que ha sido acogido con una profunda decepción.

A pesar de la situación, las delegaciones nacionales pidieron en una serie de intervenciones que el proceso no se detenga y que continúen los esfuerzos futuros de negociación.

Asimismo, dijeron que este proceso diplomático debe mantenerse vivo y celebrarse una nueva ronda de negociaciones que tengan como base los últimos textos presentados a los negociadores.

En concreto, muchos países afirmaron que un texto propuesto por el embajador ecuatoriano Luis Vayas podría ser la base para continuar con las conversaciones, aunque este no recibió el apoyo esperado durante los debates. (Información de EFE)

