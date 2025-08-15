Lluvias monzónicas dejan 51 muertos en el norte de Pakistán

Lluvias en Pakistán (EFE)

Al menos 51 personas murieron y varias más resultaron heridas o desaparecidas en las últimas 24 horas debido a fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que azotaron el norte de Pakistán. Autoridades advirtieron que las lluvias monzónicas continuarán, al menos, hasta el domingo.

La provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP) fue la más afectada, con 33 víctimas mortales. En el distrito de Bajaur, un reventón nuboso dejó nueve muertos y dos heridos graves; mientras que en Battagram, 10 personas fallecieron en inundaciones súbitas y 18 más permanecen desaparecidas.

Los equipos de rescate, con apoyo de la población local, han recuperado hasta ahora 16 cuerpos y rescatado a cuatro heridos. Las labores continúan de forma ininterrumpida para localizar a unas 17 personas que siguen desaparecidas.

En otros incidentes, cinco miembros de una familia murieron en Mansehra y Lower Dir por el derrumbe del techo de su vivienda, y en Basian dos personas perdieron la vida cuando su vehículo fue arrastrado por una riada.

En Gilgit-Baltistán, las lluvias dejaron 10 muertos, ocho de ellos en Ghizar y dos hermanos en Diamer. En la Cachemira administrada por Pakistán se reportaron ocho fallecimientos, seis de ellos pertenecientes a una misma familia.

Las precipitaciones también provocaron la destrucción de puentes y viviendas en zonas montañosas, dejando aislados a más de 700 turistas en el valle de Neelum, de los cuales unos 50 ya han sido evacuados.

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), más de 300 personas han muerto en esta temporada de monzones. En 2022, lluvias históricas dejaron más de 1,700 fallecidos y pérdidas superiores a los 30,000 millones de dólares.