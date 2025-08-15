Suecia pide reducir consumo de agua ante escasez por altas temperaturas

Llave de Agua

Las autoridades de la capital de Suecia, Estocolmo y once municipios de su área metropolitana pidieron a la población reducir de forma urgente el consumo de agua, debido a problemas de suministro provocados por la escasez y las altas temperaturas.

La empresa municipal Aguas y Residuos de Estocolmo informó que la capacidad de producir agua potable se ha visto limitada por el aumento en la temperatura del lago Mälar, principal fuente de abastecimiento de la capital, lo que afecta negativamente el proceso de depuración.

La recomendación, que entra en vigor de inmediato y se mantendrá durante las próximas semanas, busca garantizar que el agua alcance para toda la población.

Se solicita a personas y empresas evitar el riego, no llenar piscinas, abstenerse de lavar autos y optar por duchas cortas en lugar de baños.

El llamado coincide con el regreso de muchos habitantes de sus vacaciones y el inicio del año escolar, lo que incrementa la demanda de agua.

El Instituto de Investigaciones Geológicas de Suecia ya había advertido a inicios del verano sobre el riesgo de escasez en 11 de las 21 regiones del país escandinavo.