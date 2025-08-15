Trump recibe con aplausos a Putin en Alaska, lejos de protestas de locales por recibir a un criminal

Cumbre Trump recibió con aplausos a Putin en la base militar de Anchorage, Alaska (NYT)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes calurosamente y con honores en una base militar en Anchorage (Alaska) a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y con orden de arresto internacional por crímenes de guerra en Ucrania.

Trump esperó a que el avión de Putin llegara a la pista, tras ser escoltado por dos F-35, para recibirlo de manera afable a los pies de su avión, al que se le extendió una larga alfombra roja. El mandatario estadounidense lo aplaudió mientras el criminal de guerra ruso caminaba a su encuentro.

El presidente ruso, Vladimir Putin, aterrizó en Alaska. pic.twitter.com/nVW7tA1V9l 🇷🇺 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 15, 2025

Trump posó a Putin a los pies del avión flanqueado por cuatro F-22, al tiempo que EFE pudo constatar que varios bombarderos estratégicos avanzados B-2 estaban en las inmediaciones a la vista del presidente ruso, que es buen conocedor del papel estratégico de esta base para contrarrestar la proyección de fuerza rusa.

Luego del saludo y la foto inicial de este encuentro, ambos se subieron a la ‘Bestia’, el vehículo blindado del presidente de Estados Unidos, para iniciar su agenda de trabajo.

Lejos de sus oídos, decenas de residentes en Alaska se manifestaron contra la presencia del criminal de guerra ruso.

Protesta Habitantes de Alaska reciben a Trump y Putin al grito de fascistas (Octavio Guzmán/EFE)

Una década sin viajar a EU

Putin, que no visita EU desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente, Barack Obama, se convierte en el primer mandatario ruso que pisa el estado de Alaska, que durante un siglo fue colonia rusa hasta 1867 y fue clave durante la Guerra Civil para contrarrestar a los soviéticos.

Antes de aterrizar bajo un cielo nublado, el mandatario ruso hizo una escala de varias horas en la región de Magadán, en el Lejano Oriente ruso, para hacer una ofrenda floral a los pilotos soviéticos y estadounidenses que participaron en el traslado de los aviones que EU suministró a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, el período de mayor cooperación entre los dos países de la historia reciente.

Putin, que suele llegar tarde a encuentros con otros mandatarios, no se retrasó en su cita con Trump, como adelantó este viernes el Kremlin antes de la salida del mandatario ruso.

A Putin lo acompañan los ministros de Exteriores, Serguéi Lavrov (quien llegó luciendo en su traje un lema soviético); de Defensa, Andréi Beloúsov; de Finanzas, Antón Siluanov, y el representante para la cooperación económica exterior, Kiril Dmitriev, entre otros.

El polémico expresidente ruso, Dmitri Medvedev, quien cruzó amenazas nucleares con Trump la semana pasada, se quedó en casa.