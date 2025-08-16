Por huelga de auxiliares de cabina, Air Canada suspende todos sus vuelos

La huelga de auxiliares de cabina afectará a 130,000 viajeros por día (@SIPSE)

Air Canada — Derivado de una huelga en la que participan unos 10,000 auxiliares de cabina que reclaman mejoras salariales y laborales, Air Canada, la principal línea área de Canadá y una de las mayores de Norteamérica, suspendió este sábado todos sus vuelos, lo que dejará en tierra a miles de pasajeros al día.

La huelga de Air Canada y su subsidiaria Air Canada Rouge, que se inició tras ocho meses de negociaciones infructuosas para la firma de un nuevo convenio colectivo, afectará a 130,000 viajeros diariamente, informó la compañía aérea.

Air Canada, la quinta mayor de Norteamérica, opera unos 700 vuelos al día. El sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE), que representa a los auxiliares de vuelo de Air Canada, informó que la compañía suspendió las negociaciones para la firma de un nuevo convenio colectivo desde que el martes los trabajadores anunciaron su voluntad de declararse en huelga a partir de este 16 de agosto.

A través de un comunicado, Air Canada señaló que, en respuesta a la huelga, ha iniciado “un cierre patronal” de sus 10,000 auxiliares de vuelo y que “sigue implicada y comprometida en negociar la renovación de su convenio colectivo”.

“Air Canada lamenta profundamente los inconvenientes que esta interrupción laboral está causando a sus clientes”, añadió la compañía que había solicitado la intervención del Gobierno canadiense para impedir la huelga.

Los trabajadores han señalado que en los últimos 25 años, el salario básico de los auxiliares de vuelo solo ha aumentado un 10 % cuando la inflación en ese periodo creció un 169 %.

Además, los auxiliares de vuelo no son remunerados por gran parte del trabajo que realizan en tierra, como las tareas de embarque y desembarque de pasajeros.

La compañía ha ofrecido aumentos salariales de entre 12 y 16 % en el primer año y cambios en el pago de las horas trabajadas en tierra.

Por otra parte, el Gobierno canadiense ordenó el fin de la huelga de auxiliares de cabina de Air Canada. La ministra de Empleo, Patty Hajdu, declaró en un comunicado que ha tomado la decisión después de constatar que la disputa entre la empresa y los trabajadores “no se resolverá en la mesa negociadora” y el “enorme impacto” de la huelga en el país.

En este contexto, la funcionaria ordenó que el Consejo de Relaciones Industriales del país medie en la disputa, como solicitó Air Canada e imponga un “arbitraje definitivo y vinculante, y que prorrogue los términos del actual convenio colectivo hasta que el árbitro determine uno nuevo”.

