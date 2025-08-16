Putin quiere las ucranianas Donetsk y Luhansk para poner fin a la guerra: Financial Times

El presidente Vladímir Putin, deposita flores en un cementerio donde fueron sepultados pilotos soviéticos que murieron en Alaska mientras entrenaban en el Frente Oriental, en el marco del Programa de Préstamo y Arriendo durante la Segunda Guerra Mundial (EFE)

Rusia — El diario británico “Financial Times” informó este sábado que el presidente ruso, Vladímir Putin, quiere que Ucrania entregue las regiones de Donetsk y Luhansk como condición para poner fin a la guerra.

De acuerdo con el rotativo, que se apoya en información de fuentes presentes en la cumbre, que Putin planteó esta demanda al presidente estadounidense, Donald Trump durante la cumbre del viernes en Alaska.

A cambio de esos dos territorios ya ocupados por Rusia desde hace más de una década, el mandatario ruso también habría ofrecido a suspender el avance militar en las regiones de Jersón y Zaporiyia para acabar con el conflicto.

Una vez concluida la reunión en Alaska, Trump trasladó estas propuestas al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski y a los líderes europeos en una llamada telefónica, en la que les pidió que “abandonen los esfuerzos para asegurar un alto el fuego de Moscú”, expuso el rotativo.

INTERESADO

Putin aseguró tras la cumbre que está “sinceramente interesado en poner fin” a la guerra, pero matizó, como ha hecho en numerosas ocasiones desde el comienzo de este conflicto bélico en 2022, que el arreglo al conflicto debe tener “un carácter sólido y duradero”, de forma que se eliminen las causas que lo originaron.

En respuesta a estas informaciones, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, declaró al FT que ambos mandatarios mantuvieron un diálogo “muy importante y sustancial que podría acercar un acuerdo”. Asimismo, subrayó que el trabajo entre las partes continuará, pero, “naturalmente, el contenido de lo discutido no puede hacerse público”.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió tras la cumbre de Alaska que Putin ha vuelto a demostrar su astucia y que ha quedado en evidencia que Moscú solo respeta la fuerza.

En una publicación en X, el primer ministro polaco, que junto con varios homólogos europeos publicó este sábado una declaración conjunta que remachaba la necesidad de garantías de seguridad fiables para Ucrania, señaló que la partida en la que se juegan el devenir de Europa y el futuro de Ucrania ha entrado en una “fase decisiva”.

La declaración conjunta emitida este sábado por Tusk, los jefes de Estado y de Gobierno de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, resalta la necesidad de que como parte de un acuerdo Kiev obtenga garantías de seguridad y no se impongan limitaciones a su Ejército.

Además, una solución negociada debe reconocer la libertad de Ucrania de ingresar en la UE y en la OTAN y no puede contener cesiones territoriales sin la aquiescencia de Kiev, remarcó la declaración.

La Crónica de Hoy/2025